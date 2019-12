O inspetor Jorge Faustino, diretor regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) da Madeira, foi constituído arguido no âmbito de uma operação e investigação do próprio SEF.

Em comunicado, o SEF informa que a investigação foi coordenada pelo Ministério Público e que Jorge Faustino é suspeito "da prática do crime de auxílio à imigração ilegal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência".