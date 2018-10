Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) cumprem esta quarta-feira um dia de greve, depois de não terem chegado a acordo com o Governo, numa reunião que teve lugar na terça-feira. Os sindicatos exigem que a administração da empresa e o Governo concretizem o acordo coletivo de trabalho e cheguem a acordo sobre um regulamento de carreiras.

A greve decorre com serviços mínimos decretados pelo tribunal arbitral, mas a CP alerta para a possibilidade de fortes perturbações na circulação. Há previsão de "supressões de comboios a nível nacional em todos os serviços". Não há transportes alternativos e alguns serviços mínimos têm que ver com o transporte de algumas mercadorias.

Na terça-feira foi feita uma última tentativa para evitar a paralisação. A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans) e o Ministério do Planeamento e Infraestruturas estiveram reunidos, mas não chegaram a acordo.

Não houve acordo. É um processo que vai levar algum tempo. Houve muito pouca evolução”, afirmava, no termo da reunião com o Governo, o coordenador da Fectrans, José Manuel Oliveira, em declarações citadas pela agência Lusa. As estruturas sindicais reclamam “respostas às propostas sindicais tanto da parte da empresa como do Governo”, acentuou o mesmo dirigente da Fectrans, que acusa empresa e Governo de quererem “fazer uma negociação sem a valorização salarial e profissional dos trabalhadores”.