O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral centro até meio da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 60 km/h, no litoral oeste e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral centro e uma pequena subida da temperatura máxima no litoral norte e centro.

As temperaturas máximas previstas para este domingo são de 31 graus Celsius em Lisboa, 28 na Guarda, 29 em Viana do Castelo, 30 em Bragança, 36 em Évora, 35 em Beja e 28 em Faro.

Quase todo o país com risco muito elevado de exposição aos raios UV.