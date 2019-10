O arquipélago dos Açores vai estar sob aviso amarelo referente a precipitação, na sexta-feira e no sábado, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria que irá provocar um agravamento do estado do tempo, segundo o IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê entre as 03:00 e as 15:00 de sexta-feira, para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.

Nas ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira (grupo Central) a chuva far-se-á sentir entre 09:00 e as 24:00 de sexta-feira, enquanto no grupo Oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, o aviso vigorará entre as 18:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda, entre outras ações, que se mantenham limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências, e que não se circule sem necessidade.