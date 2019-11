O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira um céu parcialmente nublado para todo o país, com a possibilidade de aguaceiros fracos em praticamente todo o território continental.

As temperaturas devem subir relativamente aos últimos dias, e as zonas marítimas poderão registar ventos fortes, sobretudo no litoral oeste. A agitação marítima será sobretudo sentida a norte do Cabo raso.

A nebulosidade deverá diminuir gradualmente durante a tarde na região Norte e tornando-se nublado por nuvens altas nas regiões Centro e Sul.

O distrito de Faro deverá mesmo atingir a máxima de 23 graus, enquanto Lisboa e Porto registam máximas acima dos 17 graus.