O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo as regiões da costa continental e do norte da Madeira, onde se prevê uma ondulação forte até ao meio da tarde. São esperadas ondas de noroeste até 4,5 metros, que vão diminuindo gradualmente.

Esta quarta-feira, vai verificar-se céu nublado e uma queda acentuada das temperaturas na generalidade do território nacional. As previsões apontam para uma descida das temperaturas máximas e mínimas, na generalidade do território nacional.

No interior do país, há probabilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da tarde, desta quarta-feira.

As temperaturas vão rondar os 15 graus no litoral português e ficar abaixo dos dez graus no interior Norte.

O vento também se vai acentuar, com rajadas que podem atingir os 80 km/h nas terras altas.

A partir do final da tarde, estão previstos aguaceiros nas regiões centro e sul, que podem ser acompanhados de trovoada.