O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou este sábado, em comunicado, que a precipitação e vento forte vão manter-se devido à passagem da Depressão Amelie, "centrada a sul da Islândia às 21:00 de dia 1 de novembro de 2019 e em deslocamento para leste-sueste, em direção ao Golfo da Biscaia".

Segundo o IPMA, a depressão "não deverá ter impacto significativo no estado do tempo", mas está prevista "ocorrência de precipitação e intensificação do vento a partir do final do dia 2 no litoral Norte e Centro e nas terras altas, devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado à depressão".

E ainda que a chuva não deva justificar aviso Amarelo, "a rajada máxima nas terras altas irá ter intensidades até 90 km/h, ou seja, já no limiar mais baixo do aviso Amarelo podendo vir a ser emitido esse aviso para as respetivas regiões".

O IPMA refere ainda que "as zonas marítimas de responsabilidade nacional serão afetadas com agitação marítima forte e consequente emissão de aviso Amarelo a norte do Cabo Raso para o dia 3".