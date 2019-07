Dezasseis concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém e Guarda apresentam esta terça-feira um risco muito elevado de incêndio, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Até ao fim da semana, o IPMA estima que o risco de incêndio aumente gradualmente em todo o território e que na sexta-feira a quase totalidade do continente português esteja em risco elevado, muito elevado e máximo.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o muito elevado o segundo nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê uma subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro e a possibilidade de aguaceiros no interior Norte e Centro durante a tarde.