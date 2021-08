Cinquenta municípios do interior Norte e Centro e do Algarve apresentam esta quarta-feira risco máximo de incêndio, numa atura em que as temperaturas continuarão a subir em Portugal continental até ao fim de semana, quando devem ultrapassar os 40 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em risco muito elevado cerca de 80 concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Porto, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Beja e Faro.

O IPMA colocou ainda em risco elevado quase toda a região do Alentejo e outros mais de 40 concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém e Lisboa.

O restante território apresenta um risco moderado e reduzido, consoante a região.

Na terça-feira o IPMA avisou para um agravar do risco de incêndio e aumento das temperaturas até ao fim de semana, quando os termómetros devem ultrapassar os 40 graus nalgumas regiões do país.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O período crítico de incêndios dura até final de setembro e, até lá, é proibido fazer queimadas extensivas ou queima de amontoados sem autorização, usar fogareiros ou grelhadores em todo o espaço rural, e fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais.

É proibido ainda lançar balões de mecha acesa ou foguetes ou fazer trabalhos na floresta que possam originar faíscas.

De acordo com o IPMA, espera-se que até ao fim de semana as temperaturas mais elevadas sejam registadas no interior norte e centro, assim como no interior do Alentejo e em alguns locais do Algarve. Para o litoral norte e centro é esperada uma subida de temperatura a partir de sexta-feira.

E por causa do aumento das temperaturas, a partir das 12:00 de hoje e até às 18:00 de sexta-feira, há sete distritos que vão estar sob aviso amarelo devido ao calor: Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja.

Para hoje, o IPMA prevê em Portugal continental uma pequena subida da temperatura, em especial no interior, céu geralmente limpo, com nebulosidade matinal no litoral Norte e Centro. O vento soprará por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas máximas vão variar entre os 24º (Aveiro e Porto) e os 38º (Évora e Castelo Branco) e as mínimas entre os 14º (Bragança, Viana do Castelo e Porto) e os 21º (Faro e Portalegre)

PM pede “cuidados acrescidos” numa altura de maiores riscos

O primeiro-ministro, António Costa, apelou hoje a que os portugueses tenham “cuidados acrescidos” na prevenção de incêndios, numa altura em que a meteorologia indica “que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos”.

A meteorologia indica-nos que os próximos dias serão dias de riscos acrescidos, e por isso temos que ter cuidados acrescidos”, afirmou António Costa numa curta declaração em vídeo.

Relembrando que as “televisões têm mostrado imagens terríveis do que tem acontecido em outros países nas últimas semanas devido a temperaturas muito elevadas”, o primeiro-ministro frisou que ninguém quer ver esse cenário “outra vez" em Portugal.

Por isso, cada um de nós tem que se empenhar em ter todos os cuidados para evitar que os incêndios sejam de novo uma tragédia em Portugal”, realçou.

O chefe do executivo indicou ainda que, nos últimos três anos, se alcançou uma redução de 50% no número de incêndios, assim como uma redução de 64% da área ardida quando comparado com a década anterior.

“Este é um resultado que é fruto do trabalho dos diferentes agentes de proteção civil – dos bombeiros em particular – mas, sobretudo, fruto da ação cívica dos portugueses, na limpeza dos terrenos e no evitar comportamentos de risco. Esta é uma tendência que temos que manter para segurança de todos”, apontou.

Nesse sentido, e apesar de afirmar que, “em caso de necessidade”, se pode “contar com os agentes da proteção civil” e com os bombeiros, António Costa reiterou o apelo para que “cada um” evite “aqueles comportamentos que são os comportamentos dos quais se desencadeiam involuntariamente muitos incêndios”.

Tenha cuidado. Cuide de si, cuide dos outros, cuide da nossa floresta, cuide do nosso país”, afirmou António Costa.