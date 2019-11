Ainda não é desta que pode guardar o chapéu de chuva: as temperaturas vão subir ligeiramente no fim de semana, mas a chuva teima em dar tréguas e no domingo deverá mesmo nevar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um fim de semana com períodos de chuva ou aguaceiros por todo o país.

No sábado, as previsões indicam que poderá haver formação de gelo ou geada em alguns locais do interior e no domingo é esperada queda de neve na Serra da Estrela, acima de 1200/1400 metros.

Será um fim de semana de muito frio, com o distrito da Guarda a registar as temperaturas mais baixas. Só na região do Algarve são esperadas máximas acima dos 20 graus.

No sábado, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 3 graus na Guarda e os 10 em Lisboa. As máximas deverão rondar os 9 na Guarda e os 21 graus em Faro..

Estas condições deverão manter-se no domingo.