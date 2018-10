O furacão Leslie passou ao largo da Madeira, causando, ainda assim, ventos muito fortes, que obrigaram ao cancelamento de todos os 60 voos de e para o aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal.

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou já que "as últimas previsões apresentam uma probabilidade muito elevada do furacão LESLIE atingir a costa ocidental de Portugal continental como depressão pós-tropical".

Às 4:00, "o centro do furacão LESLIE localizava-se 385 km a noroeste (NW) da ilha da Madeira e 1125 km a oeste-sudoeste (WSW) de Lisboa", sendo que se deslocava "para este-nordeste (ENE) a 57 km/h", refer o comunicado do IPMA.

Neste momento o cenário mais expectável é de que o LESLIE entre em terra pelo distrito de Lisboa por volta das 00:00 TUC (01:00 locais) de dia 14 (domingo)", salienta o comunicado.

Segundo os meteorologistas, "a probabilidade de se registarem ventos de força furacão é de 5 a 20% entre o Cabo Mondego e o Cabo de Sines".

Assim, o Leslie deverá começar a afetar o território do Continente a partir das 19/22h locais de hoje (sábado). As previsões indicam a ocorrência de vento médio de 40 a 65 km/h com rajadas de vento máximas até 120 km/h entre as 19h de sábado e as 07h locais de domingo, em especial na costa ocidental e nas terras altas", diz ainda o IPMA.

O IPMA prevê "também precipitação por vezes forte entre as 22h de sábado e as 10h locais de domingo".

Já para a Madeira, "prevê-se vento médio até 40 a 60 km/h com rajadas de vento máximas que não deverão ultrapassar os 90/110 km/h, havendo, contudo, probabilidade entre 30 e 40% de ocorrência de ventos médios com força de tempestade tropical (entre 63 e 118 km/h) para as ilhas da Madeira e Porto Santo".

Prevê-se também precipitação por vezes forte entre as 7 e 16h locais de sábado. Deverá verificar-se um desagravamento do vento e da precipitação a partir do meio da tarde mas a agitação marítima ainda registará 4 a 5 metros até ao início da manhã de domingo", conclui o comunicado.

Capitania alerta

Entretanto, a capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 06:00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser “boa a moderada”.

Devido às más condições atmosféricas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a orla costeira sob aviso laranja para a situação da agitação marítima e amarelo, extensível à ilha do Porto Santo, por causa das previsões de vento forte, precipitação.

De acordo com as previsões IPMA, as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir hoje os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.

Nestas condições prevê-se, a partir da tarde do sábado, vento forte do quadrante sul com rajadas até 90 quilómetros por hora, sendo que, nas regiões montanhosas, o vento será forte a muito forte, com rajadas até 110 quilómetros por hora”, explicou o instituto.

Também está ainda previsto um aumento da agitação marítima, bem como precipitação forte, acompanhada de trovoada.

Até ao momento não há registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo registada por parte dos bombeiros da região.