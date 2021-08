O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou mais de 80 concelhos de 11 distritos do país em risco máximo de incêndio. Os distritos abrangidos são: Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro.

O IPMA colocou também vários concelhos de todos os distritos do continente (18) em risco muito elevado e elevado de incêndio.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

As temperaturas mínimas, para esta segunda-feira, vão oscilar entre os 15 graus Celsius (no Porto) e os 25 (em Portalegre) e as máximas entre os 26 (em Aveiro) e os 40 (em Castelo Branco).

Esta é a lista dos 89 concelhos em risco máximo de incêndio esta segunda-feira:

Braga

Cabeceira de Basto

Celorico de Basto

Fafe

Porto

Amarante

Baião

Viseu

Armamar

Carregal do Sal

Cinfães

Castro Daire

Lamego

Mangualde

Moimenta da Beira

Nelas

Penedono

Resende

São João da Pesqueira

São Pedro do Sul

Sátão

Sernancelhe

Tabuaço

Tarouca

Vila Nova de Paiva

Viseu

Vila Real

Boticas

Carrazeda de Ansiães

Mesão Frio

Mondim de Basto

Murça

Ribeira de Pena

Sabrosa

Santa Marta de Penaguião

Valpaços

Vila Nova de Foz Côa

Vila Pouca de Aguiar

Vila Real

Bragança

Alfândega da Fé

Bragança

Freixo de Espada à Cinta

Macedo de Cavaleiros

Miranda do Douro

Mirandela

Mogadouro

Torre de Moncorvo

Vila Flor

Vimioso

Vinhas

Guarda

Aguiar da Beira

Almeida

Celorico da Beira

Figueira de Castelo Rodrigo

Fornos de Algodres

Gouveia

Guarda

Manteigas

Mêda

Pinhel

Sabugal

Seia

Trancoso

Coimbra

Arganil

Pampilhosa da Serra

Oliveira do Hospital

Tábua

Castelo Branco

Belmonte

Castelo Branco

Covilhã

Fundão

Oleiros

Penamacor

Proença-a-nova

Sertã

Vila de Rei

Vila Velho de Rodão

Santarém

Abrantes

Constância

Mação

Sardoal

Tomar

Vila Nova da Barquinha

Portalegre

Castelo de Vide

Gavião

Marvão

Nisa

Portalegre

Faro

Loulé

Portimão

São Brás de Aportel

Silves

Tavira

De recordar que, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para se evitar incêndios rurais de difícil controlo e extinção, até 30 de setembro é: