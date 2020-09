O mau tempo deixou esta sexta-feira de manhã um rasto de destruição na cidade de Beja.

Testemunhas no local relatam que ventos "em forma de tornado" varreram o centro da cidade, provocando estragos em viaturas e queda de árvores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), em declarações à TVI24, "houve condições" para existência deste fenómeno meteorológico em Beja, dado a passagem de uma "super célula" - uma tempestade caracterizada por uma forte corrente de ar ascendente combinada com intenso movimento giratório.

O IPMA adianta que há ainda a possibilidade do mesmo fenómeno voltar a registar-se no resto da região Centro-sul, ao longo do dia.

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja deu conta, cerca das 12:30, de "muitas quedas de árvores e danos sobretudo em viaturas", mas sem conseguir precisar o número de ocorrências.

Treze distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira sob aviso amarelo por causa do vento e da chuva que pode ser por vezes forte e acompanhada de trovoada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).