Nove distritos do continente vão estar a partir do final da tarde de hoje sob aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, estendendo-se aos restantes nove na sexta-feira, segundo o IPMA.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo a partir das 18:00 de hoje e até às 03:00 de sexta-feira e novamente entre as 18:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

Este aviso amarelo estende-se aos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro a partir das 00:00 de sexta-feira e até às 06:00 de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a partir desta quinta-feira e pelo menos até domingo períodos de chuva, que pode ser por vezes forte, descida da temperatura máxima e vento moderado a forte nas terras altas.

De acordo com o IPMA, esta situação meteorológica irá originar precipitação em todo o território e tem potencial para produzir chuva persistente e, por vezes, forte, em especial no litoral norte e centro na sexta-feira, nas regiões centro e sul no sábado e nas regiões norte e centro no domingo e segunda-feira.

Numa nota divulgada na terça-feira, o IPMA referia que existia "ainda alguma incerteza em relação à localização das maiores quantidades de precipitação, podendo, em alguns locais registar-se valores acumulados em 24 horas da ordem de 40/50 milímetros".

Está também previsto vento do quadrante sul, que irá aumentar de intensidade, em particular nas terras altas e na faixa costeira onde soprará temporariamente forte e com rajadas até 65 e 80 quilómetros por hora, respetivamente.