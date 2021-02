Oito distritos do continente vão estar na quarta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Braga, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vai estar em vigor entre as 00:00 e as 18:00 de quarta-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Autoridade Marítima alerta para agravamento da agitação marítima nos Açores

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertam para o agravamento da agitação marítima e vento forte nos Açores e na zona Norte da área de Busca e Salvamento Marítimo do arquipélago até às 18:00 de quarta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) adianta que a agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente de oeste, com altura significativa que poderá atingir os seis metros e altura máxima de nove metros no arquipélago dos Açores.

A ondulação poderá atingir os 10 metros de altura significativa e 15 metros de altura máxima na zona Norte da área de Busca e Salvamento Marítimo, com o período médio a oscilar entre 12 e 15 segundos.

No que diz respeito ao vento, na zona Norte da área de Busca e Salvamento Marítimo poderá atingir velocidades médias de 74 quilómetros por hora proveniente de oeste-sudoeste e rajadas até 120 quilómetros por hora.

Por isso, a AMN e a Marinha recomendam a toda a comunidade marítima que adote um estado de vigilância no mar e nas zonas costeiras e redobrem os cuidados tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar, devendo também reforçar a amarração das embarcações atracadas e fundeadas.

À população em geral, aconselham a que as pessoas permaneçam em casa, em segurança, não se expondo desnecessariamente ao risco.

Por causa da agitação marítima forte, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Terceira, Pico, Faial, Graciosa e S. Jorge) sob aviso amarelo até às 06:00 de quarta-feira.