Diversas estações meteorológicas do país registaram onda de calor durante o mês de maio, variando entre 6 e 12 dias, com valores de temperatura máxima do ar superiores a 35 graus em alguns dias, divulgou o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avança que “neste período muito quente”, com valores da temperatura do ar acima do normal para a época, diversas estações da rede de observação de superfície “têm estado em onda de calor, de norte a sul do território do continente”.

“Em 28 de maio encontravam-se 36 estações meteorológicas em onda de calor com o número de dias a variar entre 6 e 12, abrangendo as regiões do interior Norte e Centro, Lisboa e Vale do Tejo e grande parte da região Sul”, referiu o organismo.

O IPMA salienta ainda que nos dias 3, 18 e de 23 a 28 de maio, valores de temperatura máxima do ar superiores a 25 graus centígrados observaram-se em mais de 80% das estações meteorológicas.

Entre os dias 26 a 28, mais de 60% das estações meteorológicas registaram valores de temperatura máxima do ar superiores a 30°C, os denominados dias quentes, enquanto entre os dias 23 e 28 foram ainda registados em algumas estações valores de temperatura máxima do ar superiores a 35°C, ou seja, dias muito quentes.

De acordo com o IPMA, entre os dias 20 e 28 de maio ocorreram noites tropicais, isto é, com valores de temperatura mínima do ar igual ou superior a 20°C.

A segunda quinzena de maio, e em particular a partir do dia 17, tem sido caracterizada por valores altos da temperatura máxima muito superiores aos valores normais, salientou o organismo.

“Destacam-se os dias 26, 27 e 28 com valor médio da temperatura máxima do ar no continente superior a 30 graus Centigrados, sendo ainda também de realçar o dia 03 de maio no início do mês”, pode ler-se no documento.

Segundo o IPMA, também a temperatura mínima do ar a partir de dia 18 tem sido “sempre superior ao valor normal mensal, destacando-se os dias 27 e 28, com um valor médio no continente superior a 20 graus centígrados”.