Pode até não parecer, tendo em conta o panorama de chuva e baixas temperaturas para todo o país, mas o verão chegou esta segunda-feira às 04:32.

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, trata-se da estação mais quente do ano, ainda que a Terra venha a estar mais longe do Sol a 5 de julho.

A verdade é que o verão começou com céu muito nublado, aguaceiros e com temperaturas máximas a variar entre os 16 e os 23 graus. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas só vão começar a subir a partir de terça-feira.

O dia mais longo do ano

Esta segunda-feira, dia 21 de junho, é o dia mais longo do ano, uma vez que o Sol nasceu às 06:11:50 e vai pôr-se às 21:04:58 em Lisboa. Ora, fazendo contas, o dia terá um total de 14:53:08, mais um segundo que no dia anterior.

Observatório Astronómico de Lisboa

Já no sentido oposto, o dia mais curto do ano assinala-se a 21 de dezembro, com o Solstício de Inverno.

O Observatório Astronómico de Lisboa disse ainda que o Sol vai atingir, esta segunda-feira, a altura máxima de 75° na capital. O verão terá vai prolonga-se por 93,66 dias até ao próximo Equinócio, a 22 de Setembro de 2021.