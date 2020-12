Faltam três dias para o Natal, mas é melhor começar a preparar-se para uma Consoada gelada. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista a chegada de uma massa de ar polar, que vai arrefecer principalmente as noites.

A Consoada vai ser marcada por temperaturas a rondar os 0 graus em Bragança, -1 em Vila Real, -2 para a Guarda, dois graus para Viseu e Leiria, mais junto ao Litoral temos cinco graus para o Porto, seis para Lisboa e no Algarve com mínimas a rondar entre os 8 e os 10 graus. Portanto, vai ser uma consoada com mais frio e depois com intensidade do vento no dia 25, a aumentar ainda mais a sensação de frio”, disse Bruno Café, meteorologista do IPMA.

O chapéu de chuva poderá ficar guardado, mas tem de se agasalhar. As temperaturas começam a descer a partir de quinta-feira e para o fim de semana seguido ao Natal o cenário é ainda pior.

Continuam a descer as mínimas embora, pelo menos para já, a tendência indique que seja uma pequena descida. As mínimas mais baixas deverão verificar-se no dia de sábado (dia 26)”, acrescentou.

Porém, nem tudo são más notícias. Não havendo chuva, também não haverá queda de neve. Outra das boas notícias é que as ilhas da Madeira e dos Açores vão, ao que tudo indica, escapar a esta massa de ar polar.

Caso as temperaturas mínimas continuem a descer, há a possibilidade de ser emitido um aviso amarelo.