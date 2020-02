As previsões do IPMA apontam para uma quarta-feira com o céu geralmente muito nublado.

Há ainda a possibilidade de precipitação fraca e dispersa nas regiões Norte e Centro, em especial durante a tarde.

A temperatura mantém-se acima da média para a época.

Lisboa e Porto apresentam máximas de 17ºC e mínimas de 10ºC. Os distritos de Faro e Braga vão chegar aos 19ºC.

As temperaturas mais baixas vão registar-se no distrito de Bragança, com apenas 5ºC.