Apesar das nuvens, a primeira semana completa de outono arranca sem chuva e com temperaturas amenas.

Em relação às temperaturas, as mínimas vão descer, em especial nas regiões Norte e Centro. Já as máximas vão registar uma ligeira subida vão estar perto dos 30 graus em Santarém e no sul do país.

A temperatura máxima oscila esta segunda-feira entre os 20 graus de Bragança e Guarda e os 29 graus, que deverão ser atingidos em Santarém, Évora e Faro.

Amanhã, terça-feira, os termómetros devem superar os 30 graus no Alentejo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a meio da semana poderão ocorrer alguns chuviscos.