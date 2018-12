O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje no continente céu em geral muito nublado, sendo em especial por nuvens altas nas regiões Centro e Sul e períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho e Douro Litoral até meio da tarde.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando fraco a moderado do quadrante sul no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, e sendo moderado nas terras altas, em especial do Norte e Centro, até ao final da manhã e a partir do final da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal, podendo persistir ao longo do dia em alguns locais.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (no Porto e em Viana do Castelo) e as máximas entre os 11 graus (na Guarda) e os 20 (em Faro).

Barras fechadas

Sete barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras duas estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, estão fechadas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira.

As barras de Aveiro e da Figueira da Foz estão fechadas a embarcações de comprimento inferior a 15 e 11 metros, respetivamente.

O IPMA prevê para hoje na Costa Ocidental ondas de noroeste com 2 a 3 metros e na Costa Sul ondas de sudoeste com 1 metro.