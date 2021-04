Um sismo de magnitude 2.7 na escala de Richter, com epicentro a 10 quilómetros a sul de Ourém, no distrito de Santarém, foi registado este sábado às 16:42, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA adiantou que, "de acordo com a informação disponível, este sismo foi sentido" e sublinhou que "se a situação o justificar" serão emitidos novos comunicados.

O IPMA explicou que este foi um sismo de fraca intensidade, segundo a escala utilizada para fazer a medição.

Um sismo de grau dois é o mínimo que uma pessoa pode sentir, equivalente a um ligeiro tremor. A escala de Richter mede a intensidade entre um e 10 graus.