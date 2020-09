A chuva está de regresso durante a próxima semana. O Instituto Português do Mar e da Amosfera prevê uma descida de temperatura em todo o país.

A sul, as máximas não vão ultrapassarar os 26 graus e, em Lisboa, os termómetros ficam-se pelos 25 graus.

No norte, as temperaturas máximas devem variar entre os 22 e os 24 graus.

Está prevista chuva já a partir de segunda-feira, a começar no norte e no interior do país. No Algarve, deve chover a partir de quinta-feira.

O cenário será idêntico em todo o território nacional, incluindo as regiões autónomas, onde também se prevê precipitação ao longo da próxima semana.