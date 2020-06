Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve apresentam hoje um risco muito elevado de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que coloca em risco elevado cerca de 50 municípios, num dia em se prevê subida das temperaturas máximas.

Segundo o IPMA, em risco muito elevado estão mais de duas dezenas de concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Beja e Faro.

Em risco elevado de incêndio estão cerca de cinco dezenas de municípios dos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Leiria, Santarém, Portalegre, Lisboa, Beja e Faro.

O IPMA prevê para hoje uma subida da temperatura máxima nas regiões do interior, em especial no Norte e Centro, e vento forte na faixa costeira ocidental.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 14 graus Celsius (na Guarda e em Viseu) e os 23.º (em Faro) e as máximas entre os 23.º (em Aveiro) e os 36.º (em Évora e Beja).