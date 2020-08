Todas as ilhas dos Açores estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido a chuva, que pode ser acompanhada por trovoada entre hoje e amanhã, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Depois de ter emitido, esta segunda-feira, um aviso amarelo para o grupo ocidental, que vigorava entre as 17:00 de segunda-feira e as 06:00 de hoje, o IPMA informou hoje que as ilhas das Flores e do Corvo vão estar, também, sujeitas a “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada” entre as 19:00 de hoje (hora local, 20:00 em Lisboa) e as 09:00 de quarta-feira, emitindo novo aviso para essa altura.

Já o grupo central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira), será atingido pelo mesmo fenómeno entre as 08:00 e as 19:00 de hoje.

Para São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo está em vigor entre as 09:00 e as 12:00 de hoje.

A Proteção Civil recomenda que os sistemas de drenagem sejam limpos e que a população evite circular sem necessidade.

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", explica o IPMA.

É o segundo menos grave de uma escala de quatro cores, que passa pelo verde, amarelo, laranja e vermelho, numa ordem crescente de gravidade.