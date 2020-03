A costa de Portugal continental e sete distritos estão esta segunda-feira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima e do vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na costa estão previstas ondas com 4 a 4,5 metros e o aviso estará em vigor entre as 15:00 desta segunda-feira e as 06:00 de terça-feira.

O IPMA colocou ainda os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra devido à previsão de vento forte com rajadas até 75 quilómetros por hora (km/hora).

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta segunda-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Centro e interior Norte, aumentando temporariamente de nebulosidade a partir do final da manhã, em especial nas regiões do interior.

A previsão aponta também para aguaceiros fracos e dispersos, sendo mais prováveis, até ao final da manhã, no litoral Centro e interior Norte sendo de neve acima de 800/1000 metros e, a partir da tarde, no interior sendo de neve acima dos 1200/1400 metros.

O IPMA prevê também vento fraco a moderado do quadrante norte, soprando moderado a forte no litoral oeste, com rajadas até 65 km/h, podendo atingir 75 km/h a sul da foz do Rio Douro a partir da tarde, e sendo forte com rajadas até 85 km/h nas terras altas.

O instituto destaca também a possibilidade de formação de gelo ou geada no interior, em especial das regiões Norte e Centro e descida de temperatura, em especial da máxima e no interior.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar os 0 graus Celsius (na Guarda) e os 9 (em Faro e Lisboa) e as máximas entre os 9 (na Guarda) e os 19 (em Faro).