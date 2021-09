O arquipélago da Madeira vai mesmo ser atingido pelas cinzas e pelo dióxido de enxofre provenientes do vulcão Cumbre Vieja, que está em erupção em La Palma desde domingo.

O alerta foi feito, esta quarta-feira, pelo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Miguel Miranda, na TVI24.

Neste momento, verificou-se a previsão que tínhamos feito, ou seja, enquanto a coluna de fumo foi suficientemente reduzida e com condições de vento dominante do quadrante norte o impacto sobre a Madeira foi muito reduzido. Contudo, à medida que o tempo avança, é normal que uma parte das cinzas penetre em camadas superiores da atmosfera e que venham a ser sentidas no arquipélago da Madeira. É a nossa previsão. De qualquer maneira, terá sempre níveis reduzidos de impacto. (…) [Este cenário deverá ocorrer], provavelmente, a partir da próxima semana”, explica o presidente do IPMA.