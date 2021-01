Cerca de 520 alunos e 12 docentes do Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide estão em isolamento profilático, após terem estado em contacto com casos positivos em contexto escolar. Há registo de 19 alunos infetados com a covid-19.

Ao todo, são 19 as turmas isoladas nas escolas do agrupamento. A maioria dos casos teve lugar na escola secundária Arco-Íris, onde o número de turmas em isolamento subiu para 12, esta segunda-feira.

Ao que a TVI apurou, dos 520 alunos, cerca de 50 estão isolados devido a contactos de risco no seio familiar.

A direção do Agrupamento de Escolas descarta a hipótese da existência de um surto na comunidade escolar e sublinha que existe uma atitude “cuidadosa” para evitar o alastrar da pandemia.

Nuno Reis, diretor do Agrupamento, garante que a maioria dos contactos entre alunos que levou ao isolamento vem na sequência de aulas de educação física ou durante a hora de almoço, onde os jovens não utilizam equipamentos de proteção individual, aumentando o risco do contacto.

A decisão de enviar as turmas para casa em isolamento é tomada pela delegada de saúde.

Sobre o motivo por detrás do número de contágios na comunidade escolar, Nuno Reis apontou para a comunidade, que tem vindo a passar por um aumento significativo do número de casos, à semelhança do resto do país.