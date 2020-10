Os doentes infetados com o novo coronavírus e que não demonstrem sintomas ou tenham doença ligeura vão passar a estar em isolamento profilático durante dez dias, menos quatro do que os 14 impostos anteriormente pela DGS.

Segundo a Direção-Geral da Saúde, que alterou a norma 004/2020, as pessoas com doença ligeira ou moderada vão ter de estar em isolamento até ao fim dos “10 dias desde o início dos sintomas”. A medida só é aplicada no caso de o doente em questão não estar a tomar medicamentos para baixar a febre, ou que tenha sentido uma melhoria dos sintomas durante três dias seguidos.

“Para os doentes com Covid-19 assintomática, isto é, pessoas sem qualquer manifestação clínica de doença à data do diagnóstico laboratorial e até ao final do seguimento clínico, o fim das medidas de isolamento é determinado 10 dias após a realização do teste laboratorial que estabeleceu o diagnóstico de Covid-19”, afirma o documento, sublinhando que o período de isolamento para termina sem ser necessário um teste à Covid-19.