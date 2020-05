A Guarda Nacional Republicana (GNR) partilhou, esta quarta-feira, no Facebook o gesto "simples" que teve com a dona Carmina no seu 87.º aniversário.

"A Dona Carmina vive sozinha e isolada, numa pequena localidade do concelho de Santa Comba Dão. Por isso, os militares da Guarda Nacional Republicana fizeram questão de assinalar o seu 87.º aniversário", lê-se na legenda que acompanha a foto onde se vê um militar da GNR com um flores atrás das costas.

Empenhados em manter o "trabalho permanente de proximidade e apoio às populações mais vulneráveis", os militares da GNR fizeram assim "um gesto tão simples, mas que certamente ficará na memória da Dona Carmina".