/ Com Lusa

Uma rapariga de 16 anos, aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, foi contagiada com o novo coronavírus , avançou a presidente da Câmara Municipal, Isilda Gomes, à TVI.

Trata-se do primeiro caso confirmado a Sul do país, num momento em que a DGS afirma que existem 30 portugueses contagiados com o Covid-19.

A jovem esteve em Itália, na semana de interrupção do Carnaval. "Ao retornar, contactou a Linha Saúde 24, que lhe deu instruções para monitorizar a sua situação clínica e cumprir algumas regras sociais e de higiene pessoal, mas que podia fazer a sua vida normal", adianta a nota divulgada na página na internet do Agrupamento de Escolas Manuel Teixeira Gomes em Portimão.

A estudante regressou à escola em 27 de fevereiro e “foi diariamente acompanhada pela equipa do SNS24” e hoje “foi-lhe diagnosticado o vírus Covid-19”, prossegue o comunicado.

As autoridades de saúde decretaram o encerramento daquele estabelecimento de ensino e “os alunos que estiveram em contacto direto com a aluna irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias, nas suas residências”.

A nota acrescenta que a medida de isolamento também poderá ser aplicada aos professores e funcionários da escola que contactaram com a estudante.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a jovem está internada no Hospital Dona Estefânia.