O SEF deteve no aeroporto de Lisboa um cidadão do qual pendia um mandado de detenção europeu emitido por Itália, indicou o serviço de segurança.

Em comunicado, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras acrescenta que o homem, de 36 anos, é residente legal na Grécia e chegou a Lisboa na segunda-feira proveniente de um voo de Bissau, tendo sido sujeito a controlo pré-embarque e durante o qual a situação foi sinalizada com recurso ao sistema SEF Mobile.

O SEF frisa que quando chegou a Portugal foram consultadas as bases de dados e confirmou-se a existência e a validade da indicação Schengen para efeitos de detenção e consequente extradição.

Na mesma nota, o SEF refere ainda que deteve no aeroporto do Porto um outro cidadão estrangeiro que tentava embarcar para Liverpool, no Reino Unido, com bilhete de identidade romeno falsificado.

De acordo com o SEF, o homem, de 19 anos, foi detido pelo crime de uso de documento falsificado e por se encontrar em situação de permanência irregular em Portugal, sendo hoje presente a tribunal.