A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 7- 23- 30- 32- 45 e pelas estrelas 5 e 9.

Em jogo está um jackpot de 41 milhões de euros.

No último sorteio, o segundo prémio, no valor de 262.027,44 euros, saiu a dois apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 40.826,75 euros, contemplou três jogadores, um dos quais em Portugal.