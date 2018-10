Cerca de três centenas de pessoas concentraram-se este sábado na Praça Luís de Camões, no centro de Lisboa, a gritar e a cantar palavras de ordem contra o candidato da extrema-direita às eleições presidenciais brasileiras, Jair Bolsonaro.

Os manifestantes juntaram-se pelas 16:00 no Chiado, onde têm cantado e gritado: “ele não”, “ele nunca”, “fascistas, fascistas não passarão” ou "eu não voto no candidato fascista".

Concentrados à volta do monumento central da praça, os manifestantes, que se organizaram através da internet, vão repetindo palavras de ordem, cantando, e ouvindo mensagens transmitidas por pessoas, que estão nos patamares da estátua do poeta Luís de Camões, em redor do pedestal dedicado a escritores, cronistas e cientistas do Humanismo português.

Além dos cânticos, a mensagem passa também por inscrições nas camisolas, na pele e através de cartazes com mensagens como: “ele não vai nos calar”, “democracia sim, fascismo não”, “machismo, racismo, homofobia não”.

Aquela praça da capital portuguesa está também repleta de bandeiras do Brasil, bandeiras da comunidade LGBT e balões roxos, em homenagem à vereadora Marielle Franco, assassinada em março, no Rio de Janeiro.