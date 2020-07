O Governo está a preparar o próximo inverno, para uma eventual segunda vaga de Covid-19, com reforço, em termos humanos e técnicos so Sistema Nacional de Saúde e da Saúde Pública. A Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, especificou, esta quarta-feira, na conferência de imprensa em que foi feito o ponto da situação epidemiológica, que esse reforço será feito, nomeadamente, na Madicina Intensiva e a nível laboratorial. As medidas, assegurou a governante, estão já previstas no Orçamento Suplementar.

Jamila Madeira garantiu ainda que está previsto um reforço ao nível da saúde pública e que está a ser feito, igualmente, um reforço de reservas estratégicas de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e medicamentos, quer a nível geral, quer em cada unidade de saúde.

Medidas para o próximo ano letivo

Também na conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, reiterou, que há "múltiplas medidas" no arranque do novo ano letivo para prevenir infeções pelo novo coronavírus, salientando que a distância mínima de um metro entre alunos não deve ser "vista isoladamente".

As medidas previstas para as escolas são múltiplas. Não é apenas uma medida", afirmou Graça Freitas, durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da Covid-19 em Portugal.

De acordo com a diretora-geral de Saúde, o documento com as orientações para as escolas no arranque do novo ano letivo prevê medidas como "circuitos diferentes, utilização de máscaras por toda a comunidade educativa, uma determinada disposição das carteiras nas salas, uma determinada utilização dos espaços e a sua higienização".

O primeiro-ministro considerou esta quarta-feira que o país não aguenta um novo período de confinamento por causa da Covid-19 e avisou que o tempo é "curtíssimo" para a sociedade se preparar para o próximo inverno.

Esta advertência foi deixada por António Costa no discurso que encerrou a apresentação do programa Simplex 20-21, no Pavilhão do Conhecimento, no Parque das Nações, em Lisboa, durante uma sessão em que estiveram presentes dez ministros dos atual Governo.

Não há provas de reinfeções

A diretora-geral da Saúde afirmou também que não há provas de que possa ocorrer uma reinfeção de alguém que já tenha tido Covid-19, mas que pode haver testes positivos devido à presença de “partículas virais”.

Não há neste momento evidência de que haja reinfeção nem que as pessoas que venham a testar positivo [depois de consideradas curadas] tenham a capacidade de transmitir” a doença, afirmou Graça Freitas em conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia no Ministério da Saúde.

No entanto, deve manter-se “o princípio da cautela”, defendeu, e mesmo depois de dadas como curadas ao fim de dois testes negativos, as pessoas devem “manter as medidas” de precaução para evitar contrair ou transmitir o novo coronavírus, como o uso de máscara, lavagem das mãos ou etiqueta respiratória.

Consultas não presenciais aumentaram 65% face a 2019

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegurou "mais de oito milhões de consultas não presenciais" desde o início do ano, representando um aumento de 65% face a 2019, afirmou secretária de Estado Adjunta e da Saúde.

Desde o início do ano foram realizadas mais de oito milhões de consultas não presenciais", salientou Jamila Madeira, durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19 em Portugal.

Segundo a secretária de Estado, este valor representa um aumento de 65% em relação a 2019.

Jamila Madeira referiu também que, desde o início do ano, a linha SNS 24 deu resposta a cerca de 1,4 milhões de chamadas e a plataforma de acompanhamento de doentes Trace Covid registou, em média, cerca de cinco mil utilizadores ativos por dia.

Através dessa plataforma, já foram realizadas 1,45 milhões de vigilâncias por telefone, acrescentou.

De acordo com a governante, estes números mostram a aposta do Governo na utilização dos meios tecnológicos, referindo que, ao abrigo do Orçamento Suplementar, será aumentada a rede de equipamentos existentes nos centros de saúde, com aquisição e entrega de mais kits de telessaúde.

Portugal regista esta quarta-feira mais oito mortes e 375 casos novos casos de infeção por Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS). 288 dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O total de vítimas mortais é, agora, de 1.676 enquanto os casos confirmados como positivos são 47.426.

O boletim desta quarta-feira regista ainda mais 560 doentes recuperados, num total de 32.110 pessoas que foram consideradas curadas.