No Governo Sombra desta semana, João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira e Pedro Mexia falam sobre a Operação Marquês e abordam, mais uma vez, o número de cofres que até agora foi referido durante a fase de instrução do processo.

João Miguel Tavares diz que Sócrates recebeu, em pequenino, um kit para aprender a ser trafulha, Ricardo Araújo Pereira pede-lhe cuidado, para que não seja o único preso no processo, e Pedro Mexia diz que Carlos Santos Silva terá de ser condenado ou beatificado por ser tão generoso.

Sobre o Livre, os comentadores falam sobre a escolta policial de Joacine Katar Moreira no Parlamento, abordam os números da OPA do Benfica à SAD do clube e debatem uma forma de reduzir os tempos de espera no SNS.