Um dos principais arguidos do processo do furto de material de guerra do paiol de Tancos, João Paulino, quer devolver o resto do material que ainda não tinha sido recuperado pela Polícia Judiciária Militar (PJM).

A TVI sabe que João Paulino entregou um requerimento no tribunal, onde se mostra disponível em devolver o material em falta.

O juiz aceitou o requerimento e mandatou a Polícia Judiciária (PJ) para proceder à recolha das granadas, munições e explosivos que não tinha sido devolvido.