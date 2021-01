A nova Ala Pediátrica do Hospital de São João, no Porto, estará a funcionar em pleno no último trimestre deste ano, disse hoje o presidente do Conselho de Administração daquele centro hospitalar.

Já estamos a lançar concurso para os equipamentos, este lançamento é precoce, mas o objetivo é não atrasar nada. Queremos muito que crianças, pais e profissionais estejam aqui, com todas as condições, no próximo Natal”, disse Fernando Araújo, durante uma visita às obras, acompanhado pelo Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar.

A nova Ala Pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João está orçada em 26,7 milhões de euros e terá capacidade para 98 camas.