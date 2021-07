As reservas de sangue do tipo atingiram níveis muito alarmantes. Os grupos sanguíneos O-, A- e B- já só têm capacidade de assegurar o fornecimento dos hospitais durante os próximos quatro dias. Nos restantes, a situação também é preocupante no O+ e AB-, que só garantem o fornecimento hospitalar por mais sete ou 10 dias.

A "seca" nas reservas de tipos sanguíneos negativos ocorre por dois motivos centrais: há mais cidadãos portugueses com Rh's positivos e tipos de sangue negativos são dadores universais, ou seja, são mais os casos em que podem dar do que receber transfusões.

Em Portugal, existe uma prevalência de Rh's positivos de 85% e negativos de 15%", explica Joaquim Mendes Silva presidente da a Federação das Associações de Dadores de Sangue.

Esta é uma situação recorrente durante os meses de verão, por ser a altura em que a vasta maioria dos dadores nacionais estão de férias, mas foi extrapolada como efeito colateral da pandemia de covid-19.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) lembra que tanto as restrições à mobilidade como a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo em 2020, foram catalisadores da escassez de sangue nas reservas nacionais.

Com o avançar da situação pandémica foram surgindo numerosos constrangimentos à colheita de sangue e componentes sanguíneos nomeadamente o trabalho a partir de casa, os estabelecimentos de ensino sem aulas presenciais e a inoperacionalidade das unidades móveis de colheita de sangue, que dificultaram, ainda mais, a realização de sessões de colheita móvel. Por todos os motivos atrás mencionados em 2020, ocorreu uma redução de cerca de 7% no total de dádivas realizadas em Portugal (…) Apesar da redução, houve também um concomitante abrandamento das atividades hospitalares o que levou a que se mantivesse algum equilíbrio entre as colheitas e os consumos”, refere o IPST.

À TVI24, o presidente da a Federação das Associações de Dadores de Sangue (FAS-Portugal), Joaquim Mendes Silva, reiterou que esta é "uma situação preocupante".

O responsável lembra que há muitos anos que vem a ser reivindicado um reforço de pessoal qualificado para fazer recolhas de sangue no IPST.

Joaquim Mendes Silva considera que esta é uma situação recorrente, mas realça que se "perderam cerca de 20% dos dadores regulares ao longo da pandemia". Fenómeno que é justificado pelo de facto da maioria "dos dadores fidelizados ter entre os 50 e 65 anos", uma das faixas etárias mais ameaçadas pela pandemia de covid-19.

Na altura do verão, temos sempre este problema e este ano foi agravado pela pandemia. (...) Há um receio. O medo é humano. Contudo, muito dificilmente alguém será infetado pela covid-19 numa dádiva de sangue. É um espaço muito controlado. Podem deslocar-se às recolhas sem receio", diz o presidente da FAS-Portugal.

Em 2021, assistiu-se a uma normalização no número de dádivas efetuadas, mas foi insuficiente para garantir a estabilidade das reservas durante o verão

Entre janeiro e o final de junho de 2021, verificou-se um aumento de 15,3% no total de dádivas, relativamente a período homólogo do ano anterior. Realizaram dádiva pela primeira vez, até ao final de junho 15 493 dadores, mais 74,8% do que no período homólogo de 2020", afirma o IPST.

IPST e a FAS-Portugal concordam que é imperioso e urgente restabelecer os níveis de sangue em Portugal, para que nenhum paciente se veja privado de uma transfusão em caso de necessidade.

Joaquim Mendes Silva reitera que "o sangue não pode ir de férias" e apelar a todos portugueses, habilitados a tal, que façam a sua dádiva, lembrando que mesmo de férias qualquer cidadão pode efetuar uma dádiva já que existem pontos de recolha do IPST espalhados por todo o território nacional.

Também o IPST faz um apelo à dádiva regular, sobretudo, nestes meses de sol e férias.