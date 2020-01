O juiz Neto de Moura vai mudar o nome com que assina os acórdãos judiciais, depois de ter emitido uma sentença polémica no Tribunal da Relação do Porto.

O magistrado, que vai passar a assinar como Joaquim Moura, desagravou uma sentença num caso de violência doméstica recorrendo à bíblia e ao Código Penal de 1886.

O caso remete a uma decisão emitida em 2017, mas que se colou ao juiz.

Já em 2019, Neto de Moura viria a ser afastado de casos de violência doméstica.