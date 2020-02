A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal, desencadeou uma operação de fiscalização no âmbito da realização do Jogo da Primeira Liga que decorre hoje, no Estádio do Dragão, na cidade do Porto entre FC Porto - SL Benfica.

"Como resultado da ação que decorreu nas cidades do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde e Matosinhos foram instaurados 17 processos crime por especulação e venda irregulares de bilhetes a atingir valores de lucro de 350% acima do valor facial, tendo sido apreendidos 37 bilhetes, que se encontravam à venda através da Internet, 7 dos quais eram falsos, 1 cartão de sócio e 1 convite", disse a ASAE em comunicao, atualizando números e acrescentando que " foram ainda detidos 17 indivíduos, em flagrante delito, tendo sido constituídos como arguidos, acrescendo referir a identificação de um menor de 16 anos, o qual foi identificado ao abrigo da Lei Tutelar Educativa."

A ASAE alerta os consumidores que a venda de bilhetes acima do seu valor oficial constitui um Crime de Especulação e Venda Irregular de Bilhetes, punido com pena de prisão até 3 anos.