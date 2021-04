Portugal vai receber 30 mil doses da vacina da Johnson & Johnson esta quarta-feira. Os números foram confirmados à TVI pelo Infarmed, naquilo que é uma antecipação da chegada do produto, cuja encomenda estava prevista para dia 19 de abril.

De acordo com fontes do Governo, Portugal deverá receber 4,5 milhões de vacinas da Janssen, parceira europeia da Johnson ao longo de 2021. A primeira remessa - de 1,25 milhões de doses - deverá chegar na totalidade até ao mês de junho.

Também contactada pela TVI, a task force de vacinação contra a covid-19 especificou o número previsto de doses para o dia 14 de abril em 31.200, sendo que Portugal espera receber um total de 86.400 doses até ao final do mês.

Esta vacina é a quarta a ser aprovada na União Europeia, depois da AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Em relação às outras três, o produto da Johnson & Johnson tem a vantagem de ser uma vacina de toma única, em vez de ser administrada em duas doses.

Esta é, assim, uma das vacinas com que Portugal espera atingir os objetivos de vacinação traçados. Globalmente, a task force definiu a imunidade grupo como objetivo para o final do verão. Antes disso, no início de junho, espera o coordenador, Henrique Gouveia e Melo, ter toda a população com mais de 60 anos vacinada com pelo menos uma dose.