A vacina da Johnson & Jonhson será administrada às pessoas com mais de 50 anos em Portugal, segundo o secretário de Estado da Saúde.

Lacerda Sales revelou que a DGS já publicou a norma e que esta vacina vai começar a ser agora administrada.

"Estes planos são ajustáveis e têm sempre uma adaptação permanente, progressiva, àquilo que a Ciência nos vai dando", acrescentou.

O governante sublinhou que as autoridades de saúde estão a seguir "as recomendações internacionais", "articulando-se" também com outros países da Europa.

"Se houver necessidade de fazer ajustes dentro de algum tempo, serão feitos", assegurou.

A TVI consultou a norma da DGS, que foi publicada no site minutos depois do secretário de Estado falar aos jornalistas:

"Em Portugal, recomenda-se, à data, que COVID-19 Vaccine Janssen seja utilizada em pessoas com 50 ou mais anos de idade. Os estudos em curso e os dados que continuam a ser analisados pela Agência Europeia de Medicamentos podem justificar a revisão desta recomendação a qualquer momento."

Segunda dose da Astrazeneca será opcional

O secretário de Estado revelou ainda que, quem tomou a primeira dose da vacina da Astrazeneca, poderá optar por outra vacina na segunda dose.

“A recomendação é que a segunda dose seja da Astrazeneca. Se, por qualquer motivo, não quiserem essa, terão possibilidade de optar por outra vacina, no seu devido tempo.”

Lacerda Sales insistiu que ele próprio terá a segunda dose da Astrazeneca e que essa é a recomendação ao nível internacional.

Norma da DGS sobre vacinas by TVI24 on Scribd