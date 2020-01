O ex-treinador do Sporting está a ser ouvido nesta terça-feira, por videoconferência, no tribunal de Almada, no âmbito do julgamento do ataque à Academia, em maio de 2018, depois de ter sido uma das vítimas das agressões.

Jorge Jesus disse à juíza que foi agredido primeiro com um soco e depois com um cinto na cara, tendo reconhecido o seu agressor.

O técnico, que atualmente está ao serviço do Flamengo, no campeonato brasileiro, considerou mesmo que o cenário naquele dia "parecia um pelotão de guerra".

Aquilo era fumo por todo o lado, gritos por todo o lado... quando estou a entrar no balneário já estão muitos a sair e é aí que eu sou agredido. Eles eram cerca de 20 a 30. E quando estou a chegar ao balneário vejo um grupo de quatro que estavam separados dos outros onde estava Fernando Mendes. Foi nesse momento que pedi ajuda. Pedi-lhe que impedisse aquilo de acontecer, mas naquela altura já estavam todos dentro do balneário. O Fernando Mendes disse que não podia fazer nada quando lhe pedi ajuda e eu entro dentro das instalações quando eles estão a sair e é aí que sou agredido", descreveu.

Jesus contou que, por ter sido "agredido", não conseguiu chegar à cabine "onde estavam os jogadores".