Eunice Muñoz, atriz que marca todas as gerações e enriquece de forma única a cultura portuguesa, celebra 80 anos de carreira em novembro.

Aos 92 anos, Eunice Muñoz está a partir para aquela que decidiu ser a sua última digressão. É com a peça “A Margem do Tempo”, em que contracena com a neta Lídia Muñoz, que a atriz se despede dos palcos e do seu público.

Nesta conversa intimista entre a atriz e José Alberto Carvalho, Eunice Muñoz fala dos palcos, do cinema, da televisão, da família, da vida…. São muitos os marcos na vida profissional e pessoal da atriz, que serão agora partilhados com os espectadores.

Com um percurso notável, Eunice Muñoz é considerada unanimemente uma das melhores atrizes portuguesas de todos os tempos. É uma atriz de referência para a classe artística e uma inspiração para os seus colegas.

A TVI orgulha-se de fazer parte da sua extraordinária história de vida e de poder partilhar com os espectadores esta entrevista tão especial, que contempla também o momento em que o Presidente da República condecorou a atriz Eunice Muñoz com a Grã-Cruz da Ordem de Santiago de Espada.

