Judite Sousa, que até à data era Diretora-adjunta de Informação da TVI e da TVI24, jornalista e apresentadora de programas de informação, deixa a TVI.

A TVI faz saber, em comunicado, que a decisão foi tomada de comum acordo depois de a jornalista ter demonstrado a sua vontade em "terminar este ciclo da sua carreira".



"Por vontade sua, e depois de um longo percurso em que a jornalista dedicou a vida profissional à informação e ao sector, de forma isenta e profissional e com o inequívoco reconhecimento dos espectadores e dos portugueses pelo mundo fora, as partes chegaram a acordo relativamente ao término deste vínculo profissional", informa a TVI.



A estação agrade o profissionalismo e a dedicação da jornalista.

"A TVI, tendo acedido, não pode deixar de mencionar e realçar o enorme reconhecimento do profissionalismo e da dedicação que sempre pautaram a conduta de Judite Sousa, em representação da TVI junto dos seus espectadores desde o primeiro dia que se juntou a esta empresa do Grupo Media Capital."



A TVI agradece à jornalista por ter percorrido os últimos 8 anos ao lado da empresa e deseja todo o sucesso pessoal e profissional no futuro", acrescenta o comunicado.