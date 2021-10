O restaurante Belcanto voltou a repetir o 42.º lugar na lista dos prémios The Worlds 50 Best Restaurants, que este ano voltaram a premiar os melhores restaurantes do mundo.

From #Lisbon, No.42 is Belcanto. With just 10 tables set in a wood-panelled dining room, José Avillez’s contemporary Portuguese cuisine takes diners on a new-world adventure, with even emblematic dishes constantly reinvented. #Portugal #Worlds50Best @SanPellegrino @jose_avillez pic.twitter.com/aTNX9rNpYP — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) October 5, 2021

O chef José Avillez volta assim a figurar na lista, que não tinha sido revelada em 2020, depois de um ano marcado pela pandemia de covid-19.

Com apenas 10 mesas numa sala de jantar em madeira, a cozinha contemporânea portuguesa de José Avillez leva os clientes numa aventura por um novo mundo, com pratos emblemáticos a serem constantemente reinventados", escreve a organização dos prémios.

Na lista de 2020 o Belcanto também ficou em 42.º lugar, sendo o único restaurante português da lista. Aberto em 2012 pelas mãos de José Avillez, tem atualmente duas estrelas Michelin, sendo para muitos o melhor local para comer em Portugal.

Nos menus que apresenta faz várias revisitações à culinária portuguesa.