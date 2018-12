O programa "Deus e o Diabo" com José Eduardo Moniz desta sexta-feira analisou a greve dos enfermeiros. A greve, que tem adiado cirurgias, já afetou 5.000 pessoas.

No "País das Maravilhas" foram mostradas algumas das notícias que marcaram a semana e que parecem mesmo "do diabo". Como o caso de um grupo de estudantes de Leiria que, sem se aperceber, entrou dentro do território da prisão.

O programa teve como convidado Rui Martins, um cidadão que tem uma solução para acabar com as faltas dos deputados na Assembleia da República: recorrer a um sistema de impressão digital.