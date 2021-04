O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), José Ornelas, defendeu esta segunda-feira que as vacinas contra a covid-19 devem ser “fator de coesão” e não agravar a discrepância entre pessoas e países.

Certamente que as vacinas, para além de todas as polémicas periféricas, representam um grande feito científico e uma esperança para uma normalização da vida social e económica. Mas é necessário que sejam um fator de coesão e real progresso e não venham agravar a discrepância entre pessoas e países com maior ou menor poder económico”, disse o bispo José Ornelas.

O prelado falava na 200.ª Assembleia Plenária da CEP, que hoje começou em Fátima, no concelho de Ourém, de forma presencial e ‘online’.

Salientando que “a pandemia não terminou e todos os indicadores nacionais e internacionais mostram” que se tem “pela frente tempos difíceis”, José Ornelas reconheceu que esta “expôs a vulnerabilidade dos que são económica e socialmente mais frágeis, entre os quais se contam os sem-abrigo, os desempregados e os imigrantes, mas, igualmente, setores empresariais e culturais”.

"Mas também mostrou o esforço das instituições públicas e privadas para atender a quem precisa”, declarou, destacando, de novo, “o papel dos que diretamente têm cuidado dos que foram afetados pela crise, não só nos hospitais e outros serviços públicos, mas também nas casas de família e nos lares de idosos, muitos dos quais são instituições da Igreja, bem como o precioso contributo das comunidades eclesiais na ajuda próxima a quem carece de bens essenciais à vida”, assinalou, de acordo com o discurso enviado à comunicação social.

Observando que é a segunda vez consecutiva que a Assembleia Plenária decorre de forma semipresencial devido à pandemia, o presidente da CEP admitiu que a situação sanitária, embora deixe “vislumbrar perspetivas de melhoria da situação geral do país, continua a suscitar justificadas preocupações e a obrigar a medidas de contenção que permitam dar consistência a essas esperanças”.

Esta decisão é, aliás, consequente com a atitude adotada pela Igreja em Portugal desde o início da pandemia: permanecer como espaço promotor de responsabilidade, solidariedade e esperança, próxima dos mais atingidos por esta crise que atinge o mundo inteiro, em diálogo com as autoridades competentes”, referiu.

Congratulando-se, de novo, com a deliberação do Tribunal Constitucional, que “considerou ferida de inconstitucionalidade a recente Lei da Assembleia da República sobre a eutanásia”, o também bispo de Setúbal apela para que, do mesmo modo que se envidam “todos os esforços para vencer a crise e o sofrimento da covid-19, pode e deve colocar-se “igual solicitude de ciência, pessoas e meios, não para ajudar a pôr termo à vida, mas para a tornar possível, com a qualidade, afeto e dignidade em cada etapa da existência”.

A 200.ª Assembleia Plenária termina na quinta-feira. Além da reflexão sobre a pandemia e eventuais novas orientações, os bispos vão falar sobre a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, em 2023, e discutir, entre outros assuntos, os ministérios laicais, para incrementar a participação, sobretudo das mulheres, na vida da Igreja.