José Sócrates recusa ser julgado e a sua defesa vai apresentar uma reclamação junto do Tribunal Constitucional.

A defesa irá apresentar imediatamente reclamação para o Tribunal Constitucional, com efeito suspensivo de todas estas decisões; irá igualmente interpor recurso com efeito suspensivo das decisões relativas às invalidades referidas. Além disso, a defesa já interpôs recurso de despacho anterior do Senhor Juiz, que aguarda decisão sobre a respetiva admissão e que terá também efeito suspensivo do processo", lê-se no comunicado.